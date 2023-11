Bernardo Silva se implică pentru următorul transfer al lui Manchester City: ”O să trag sforile”

Campioana Europei a pus ochii pe mijlocașul Joao Neves (19 ani) de la Benfica Lisabona, evaluat de site-urile de specialitate la 20 de milioane de euro.

Fotbalistul născut în 2004 a prins, până la această vârstă, și două selecții la echipa națională de seniori a Portugaliei, iar acum ar putea prinde transferul carierei.

Bernardo Silva este hotărât să se implice pentru a-l convinge pe conaționalul său să accepte un transfer la Manchester City.

”Dacă pot, o să trag sforile pentru transferul pentru Joao Neves ca să vina la Manchester City. Mi-ar plăcea ca Joao Neves să vină la City în loc să meargă la Manchester United, bineînțeles”, a spus Bernardo Silva, potrivit B24.pt.

