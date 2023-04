"Atunci mi-am dat seama că suntem terminați". Verdictul lui Piers Morgan după înfrângerea clară a lui Arsenal cu Manchester City

Internaţionalul belgian Kevin De Bruyne a fost marele artizan al victoriei "cetăţenilor", reuşind o dublă (în minutele 7 şi 54) şi o pasă decisivă, la golul lui John Stones (minutul 45+1). Rob Holding a înscris pentru Arsenal, în minutul 86, înainte ca Erling Haaland să înscris al 33-lea său gol în actuala ediţie din Premier League, în minutul 90+5.

Piers Morgan, susținător al lui Arsenal, este de părere că situația a fost destul de clară încă din primele minute, de când Pep Guardiola l-a certat pe Ederson pentru o fază, în timp ce colegii săi se bucurau pentru reușita lui Kevin De Bruyne.

"Acesta a fost momentul în care am știut că suntem terminați. Guardiola a întrerupt sărbătoarea golului genial lui Kevin De Bruyne pentru a-l certa pentru Ederson pentru o mică eroare pe care nimeni nu a observat-o. De aceea e cel mai bun manager din lume, de aceea echipele sale sunt impecabile", a scris vedeta britanică.

This was the moment I knew we were screwed last night. Guardiola breaking off celebrating De Bruyne’s brilliant 1st goal to berate Ederson for some tiny error nobody noticed. That’s why he’s the best manager in the world & why his teams are so relentless. pic.twitter.com/1PSFqTfJPa