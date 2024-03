Are 18 ani și a fost convocat la naționala Angliei: ”Sunt entuziasmat”

Naționala Angliei o va întâlni pe Brazilia sâmbătă, 23 martie, de la ora 21:00, iar marți, 26 martie, de la ora 21:45, selecționata lui Gareth Southgate se va confrunta cu Belgia.

În urma bunelor evoluții de la Manchester United din stagiunea în curs, Kobbie Mainoo (18 ani) a fost convocat de către Gareth Southgate la naționala Angliei pentru cele două jocuri de pregătire din luna martie.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul central este un produs al ”diavolilor roșii”, iar în acest sezon a bifat 14 apariții și a înscris un gol în Premier League.

”Am primit un mesaj de la Steve Holland (n.r. secundul lui Gareth Southgate) să ne întâlnim la recepție și mi-a spus că am fost convocat! Mă duc la antrenamentele naționalei.

Sunt foarte entuziasmat”, a spus Kobbie Mainoo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????????????????????? Kobbie Mainoo: “I got a text from Steve Holland telling me to come and meet him at reception, and he just told me I’ve been called up, and I’m going to be training with the squad for the week…”.

“I don’t think it’s really sunk in yet, but I’m excited!”. pic.twitter.com/iG4D0yiTYq