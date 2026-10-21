Kulusevski, revenire pe teren după o pauză de 526 de zile

Tottenham ocupă locul al 16-lea în Premier League, dar formația lui Roberto De Zerbi a reușit prima victorie a sezonului, învingând pe Coventry City (3-1). Meciul a mai adus o veste bună pentru londonezi, pentru că pe teren a revenit Dejan Kulusevski. Mijlocașul suedez a fost indisponibil din 11 mai 2025, din cauza unei accidentări grave la genunchi, și a jucat din nou după o perioadă de 526 de zile de absență.

Acesta a intrat pe teren în minutul 87 al partidei, înlocuindu-l pe Omar Marmoush, și a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului și a coechipierilor. Kulusevski a fost o piesă importantă a echipei care a câștigat Europa League, primul trofeu după o "secetă" de 17 ani, și a jucat semifinale EFL Cup, în stagiunea 2024-2025.

Kulusevski, internațional suedez de origine macedoneană

Dejan Kulusevski (26 de ani) este născut la Stockholm din părinți originari din fosta Iugoslavie, din orașul Ohrid din Macedonia de Nord, o zonă cu puternice comunități vlahe (aromâni). A fost junior al cluburile IF Brommapojkarna și Atalanta, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Atalanta Bergamo (2018-2019), Parma (2019-2020, împrumutat), Juventus (2020-2023), și Tottenham (2022-2023, împrumutat / 2023-2026). Are 45 de meciuri și 5 goluri pentru naționala Suediei, cu care a participat la Euro 2020.

În palmaresul său se găsesc Coppa Italia (2020-2021), Supercoppa Italiana (2020), UEFA Europa League (2024-2025), Serie A Awards - Best U23 Player (2019-2020), Swedish Midfielder of the Year (2020, 2023, 2024), Swedish Forward of the Year (2022) și Aftonbladet Guldbollen (2022, 2023). Poate juca ca mijlocaș ofensiv, extremă dreapta și mijlocaș central și este cotat la 13 milioane de euro (a fost cumpărat de la Juventus pentru suma de 30 de milioane de euro).

Foto - Getty Images