winmasters.ro isi lanseaza noua platforma de jocuri online (P)

winmasters lanseaza noua platforma responsive de jocuri online, promitand utilizatorilor sai o experienta unica!

Noul winmasters.ro este acum mai rapid si are o interfata mai prietenoasa ca niciodata, fiind sustinut de o tehnologie la cele mai inalte standarde din industrie. Multumita designului actualizat si modern, ofera utilizatorilor sai posibilitatea unei experiente impresionante, complete de joc, intr-un mediu sigur si usor de folosit. Ramane de asemenea compatibila cu toate dispozitivele de navigare online (desktop, smartphone sau tableta).

Noua platforma este o incercare de a consolida relatia interactiva pe care winmasters o are cu clientii sai. Cu noile sale caracteristici, cum ar fi Pariuri Plus, Pariul tau sau Pulse Bet, care indeplinesc necesitatile moderne in materie de pariuri sportive online, toti utilizatorii winmasters pot acum sa navigheze pe un site de o calitate mult imbunatatita, cu un aspect nou, incercandu-si norocul intr-o varietate imensa de evenimente sportive. Jocurile de Cazino Live au ajuns de asemenea la un alt nivel, oferind jucatorilor experienta suprema de cazino din confortul propriei locuinte.

CEO-ul winmasters, Dl. Thomas Tzokas, a comentat aceste modificari:



“Suntem extrem de multumiti de noile standarde atinse de platforma noastra. Angajamentul nostru de a actualiza si de a imbunatati continuu serviciile pe care le oferim jucatorilor nostri este de neclintit. Prin lansarea acestui nou site, scopul nostru a fost de a crea conditii si mai placute pentru utilizatorii nostri si de a le oferi o experienta unica de joc online.”