(P) Pariurile Pro si Contra pe Betfair Exchange

Betfair Exchange este cea mai mare bursa de pariuri sportive din lume.

Aceasta urmeaza modelul bursei de valori, dar inlocuieste tranzactionarea de actiuni cu cote de pariuri pe evenimente din lumea sportului, politicii si divertismentului.

Pe scurt:

Exista doua parti ale fiecarui pariu; pe de o parte, cineva pariaza ca ceva se va intampla (un pariu „pro"), iar pe de alta parte, altcineva pariaza ca ceva nu se va intampla (un pariu „contra"). De regula, agentii de pariuri reprezinta partea „contra", deci le ofera clientilor cotele la care sunt dispusi sa parieze „contra". Pe Exchange insa, clientii insisi pot sa parieze „pro" sau „contra" si sa „confirme" pariuri cu alti pariori, nu cu agentul de pariuri.

Cum functioneaza?

Daca esti parior „pro" pe o piata Betfair, te intereseaza cotele din coloana albastra. Cotele in albastru au fost oferite de pariorii „contra", iar cele in roz sunt cotele solicitate de pariorii „pro".

Sa zicem ca pariezi pe Manchester City - Chelsea. Daca te-ai decis ca vrei sa pariezi „pro" pe City, trebuie doar sa faci clic pe cota pentru City din coloana albastra, sa alegi miza si sa apesi pe butonul care va procesa pariul.

La trimiterea unei oferte de pariu, pariurile pot fi returnate ca neconfirmate, partial confirmate sau complet confirmate. Daca accepti cota afisata pe ecran, pariul tau va fi confirmat in majoritatea cazurilor. Insa, avand in vedere ca pietele se schimba constant, nu presupune ca pariul tau se confirma - consulta intotdeauna bonul de pariu pentru a verifica acest lucru.

Daca nu esti pe deplin multumit de cota oferita, poti solicita una mai buna. Fa clic pe aceeasi cota din coloana albastra ca si inainte, dar mareste-o; de exemplu, alege o cota de 2.6 in loc de cea de 2.5 oferita si selecteaza miza din nou. Apoi, trebuie doar sa astepti sa vezi daca un parior „contra" este gata sa iti confirme pariul la cota mai mare.

Sa pariezi „contra" inseamna sa pariezi ca ceva nu se va intampla. De exemplu, daca pariezi „contra" victoriei unei echipe de fotbal, pariul va fi solutionat drept castigator daca echipa pierde sau daca meciul se incheie la egalitate, astfel incat doua rezultate sunt in favoarea ta.

La cursele de cai, atunci cand pariezi „contra" unui cal, castigi in cazul in care orice alt cal din cursa termina pe primul loc. In cazul in care calul impotriva caruia ai pariat castiga, pierzi si trebuie sa platesti pariorului „pro" castigul corespunzator, care poate fi mult mai mare decat miza. Asa ca ai grija ce suma decizi sa pariezi „contra".

Riscul explicat

Riscul este suma pe care ai putea sa o pierzi in cel mai rau caz. Cand pariezi „contra", este suma pe care o pierzi daca selectia ta castiga.

Multi prefera sa parieze „contra" favoritilor, deoarece riscul este redus. De exemplu, daca pariezi „contra" 50 RON (10 €/£/$) la o cota de 1.5, riscul este de 25 RON (5 €/£/$) si vei castiga 50 RON (10 €/£/$) daca rezultatul se adevereste.

In schimb, daca pariezi „contra" 50 RON (10 €/£/$) la o cota de 3.5, risti 175 RON (35 €/£/$) pentru sansa de a castiga 50 RON (10 €/£/$).

Asigura-te ca monitorizezi care este riscul si fii foarte atent la locul in care pui separatorul zecimal. Daca vrei sa pariezi „contra" la 4.20, asigura-te ca este doar atat, si nu 42; altfel, va fi o greseala costisitoare daca selectia castiga.

Parierea pe Exchange poate fi invatata accesand hub-ul educational online, parcurgand ghidurile disponibile pentru incepatori si avansati, si aplicand cele invatate pe platforma Betfair Exchange.

Betfair este un operator licentiat ONJN in Romania, Licenta nr. L1160655W000329, valabila pana in 31 august 2026. 18+.