(P) Kaizen Gaming câștigă două premii prestigioase la EGR Marketing & Innovation Awards 2023

București, 15 iunie 2022 – Grupul Kaizen Gaming, care deține BETANO, operator european de top al industriei de pariuri sportive & cazinou online, a fost desemnat câștigător la mult așteptatul EGR Marketing & Innovation Awards 2023, care a avut loc la Londra, pe 8 iunie. Considerat echivalentul Premiilor Oscar în lumea jocurilor de noroc online, evenimentul a prezentat cele mai remarcabile companii din industrie la nivel internațional. Realizările excepționale ale Kaizen Gaming au fost recunoscute cu două premii de top: Brand of the Year și Affiliate Campaign of the Year.

Premiul Brand of the Year confirmă poziția Kaizen Gaming la nivel global, depășind concurența giganților renumiți din industrie. Aceast premiu reflectă angajamentul companiei de a oferi consumatorilor o experiență de brand excepțională. Prin cele două branduri sub care operează în 12 țări, Betano și Stoiximan, Kaizen Gaming a reușit să evidențieze inovația și să stimuleze creșterea pieței.

În plus, premiul Affiliate Campaign of the Year, obținut de Kaizen Gaming, recunoaște demersurile companiei în promovarea portofoliului său de produse.

Pe lângă câștigarea celor două premii, Kaizen Gaming a fost, de asemenea, nominalizat la patru categorii suplimentare, inclusiv Sportsbook Marketing Campaign, Social Marketing Campaign și Best Use of a Brand Ambassador, cea din urmă vizând campaniile de Sports și Casino desfășurate în România în ultimul an.

„Suntem extrem de mândri că am primit aceste premii, o recunoaștere a performanței generale a companiei noastre și a capacității de a oferi consumatorilor o experiență de brand completă și atractivă. Premiile Brand of the Year și Affiliate Campaign of the Year recompensează capacitatea Kaizen Gaming de a crea campanii eficiente care să implice și să țină aproape consumatorii. Sunt mândru de echipă și sunt sigur că vom folosi această recunoaștere ca o bază solidă pentru a construi campaniile viitoare pentru brandurile noastre Betano și Stoiximan din întreaga lume", a menționat Pablo Puertas, Marketing Director Kaizen Gaming.

„Aceste premii reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse de echipe din peste 10 țări de a agrega acțiunile de comunicare și marketing sub umbrela comună, globală, a Grupului, integrând în același timp subtilitățile specificului local al fiecăreia dintre ele. România este una dintre acele piețe cu o dinamică excepțională, unde, în cei șapte ani de prezență pe piața locală, Betano a rămas relevant față de consumatori, dar și față de ecosistemul în care activăm, prin susținerea activă a sportului românesc”, a menționat Roxana Dinescu, Senior Marketing Manager Betano România.

Premiile EGR Marketing & Innovation sunt apreciate pe scară largă ca fiind cele mai prestigioase distincții de marketing din industrie, onorând cele mai inovatoare și creative companii din sectorul jocurilor online. Performanța obținută de Kaizen Gaming în ediția din acest an îi consolidează și mai mult reputația de lider în industrie.

***

Despre Kaizen Gaming și Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai dinamice companii de GameTech la nivel global. Cu accent pe Oameni și Tehnologie, compania are obiectivul de a perfecționa constant produsele și serviciile proprii pentru a livra cea mai bună și de încredere experiență de gaming consumatorilor din întreaga lume.

Kaizen Group operează Stoiximan în Grecia și Cipru și a lansat Betano în alte 10 țări. În total, angajează peste 1.200 de specialiști de pe două continente. Din devotament pentru consumatori, compania integrează tehnologia și datele pentru a împinge limitele entertainmentului în lumea gamingului online.

Betano este un operator de top al industriei de pariuri sportive și cazinou online. Betano este prezent pe piața din România din 2016 și este un susținător constant al performanței sportive și al atleților de elită:

· Federația Română de Fotbal pentru Cupa României Betano, Universitatea Craiova și FCSB, din domeniul fotbalului;

· Asociația Sportivă Ice Swimming & Open Water/ Înot în ape înghețate & ape deschise;

· Federația Română de Automobilism Sportiv pentru Campionatul Național de Raliuri BETANO.

Pentru mai multe detalii, vizitați: BETANO și pagina de Facebook.

Contact de presă:

Iulia Vișinică / Account Executive / [email protected] / 0723 234 210