(P) In seria a doua, trofeele E.ON Kinder au ajuns la CSC Ghiroda si Academia U Luceafarul Cluj

Recordurile actualei editii: peste 120 de echipe si circa 400 de meciuri disputate

· in prima serie, Academia U Luceafarul Cluj a castigat Cupa E.ON Kinder la categoriile 2006 si 2008, iar Chelsea Bucuresti, la categoria 2010;

Lupta apriga pe terenul de fotbal in seria a doua a Cupei E.ON Kinder. Finala categoriei 2009 a fost disputata intre doua echipe clujene, CFR si Academia U Luceafarul Cluj, iar soarta meciului a fost decisa de loviturile de departajare. Victoria a revenit clubului Academia U Luceafarul care a castigat si la categoria 2007.Timisorenii de la CSC Ghiroda au plecat acasa cu trofeul E.ON Kinder la categoria 2011.Trei mici fotbalisti au primit titlul de golgheteri in seria a doua: Luca Gavrilovici (LPS Suceava, 2007), Jakab Mark (Academia U Luceafarul Cluj, 2009) si Patrik tota (CSC Ghiroda, 2011).

La festivitatea de premiere au participat Ana Maria Matei, Director General Adjunct E.ON Romania - partener principal al competitiei si fostul international si golgheter al Ligii I, Claudiu Niculescu, Ambasadorul Cupei E.ON Kinder.

„Dragi copii, de doua saptamani ne tineti cu sufletul la gura in timpul meciurilor voastre si ne incarcati cu energie. Ati terminat finalele si cei mai buni pleaca acasa cu premii si trofee. Dar sa stiti ca, indiferent ce loc ati ocupat la Cupa E.ON Kinder, toti ati dovedit ca aveti stofa de campioni”, a declarat Ana Maria Matei, Director General Adjunct E.ON Romania.

Cupa E.ON Kinder 2018 a stat sub semnul #energiepentrucampioni. A fost o editie speciala, cu un numar record de participanti: peste 2.000 de mici fotbalisti cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani s-au reunit la Targu Mures.

„Este extraordinar sa vezi cata pasiune, daruire si energie au pus in joc acesti copii talentati. Sunt incantat de tot ceea ce s-a intamplat la Tirgu Mures pe terenurile de fotbal. incurajez ca la editia de anul viitor sa se inscrie si alte cluburi, va asigur ca este una dintre cele mai valoroase competitii din Romania”, a declarat Claudiu Niculescu, Ambasadorul Cupei E.ON Kinder.

Castigatorii seriei a doua a Cupei E.ON Kinder 2018 sunt:

CATEGORIA 2007



GOLGHETER – Luca Gavrilovici, LPS Suceava

LOCUL 1 – Academia U Luceafarul Cluj

LOCUL 2 – LPS Suceava

LOCUL 3 – New Stars Bucuresti

CATEGORIA 2009



GOLGHETER –Jakab Mark, Academia U Luceafarul Cluj

LOCUL 1 - Academia U Luceafarul Cluj

LOCUL 2 – CFR Cluj

LOCUL 3 – Interstar Sibiu

CATEGORIA 2011



GOLGHETER – Patrik Tota, CSC Ghiroda

LOCUL 1 – CSC Ghiroda

LOCUL 2 – Inter Galaxy Bucuresti

LOCUL 3 – ACS Kinder Sg de Mures

Cupa E.ON Kinder, editia a XII-a, a fost organizata de Clubul A.C.S. Kinder si SportLife in parteneriat cu E.ON Romania si Delgaz Grid. Turneul a reunit peste 120 de echipe de la cele mai prestigioase cluburi din tara: Brasov, Cluj, Sibiu, Ilfov, Suceava, Valcea, Maramures, Harghita, Dolj, Alba, Bacau, Gorj, Timis, Mures, Arges, Salaj, Galati, Iasi si municipiul Bucuresti. Prima serie a competitiei a avut loc in perioada 22 – 24 august pentru categoriile de copii nascuti in 2006, 2008 si 2010, iar a doua, in intervalul 27 – 30 august pentru categoriile 2007, 2009 si 2011.