(P) Greii din K1 sunt gata sa intre in ringul viselor! Pregateste-ti biletul pentru luptele anului!

Autor: Silviu Elisei, Superbet

Dynamite Fighting Show sparge gheata anul acesta si revine cu cel mai tare SuperShow de K1 din tara. 20 de luptatori, o singura centura, la asta se rezuma totul, iar directele, croseele si loviturile de picior ale celor mai buni sportivi din tara vor zbura astazi in ringul titanilor pentru a obtine fabulosul premiu al galei, centura lui Catalin Morosanu si cei 10.000 euro pusi in joc. Sportivii Dynamite se simt mai pregatiti ca niciodata, la fel ar trebui sa te simti si tu si sa pariezi pe cei mai buni dintre acestia. Superbet sustine sportul de contact, motiv pentru care in oferta gasesti cele mai bune cote pentru meciurile importante ale serii. Esti gata sa castigi alaturi de campionii tai? Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si pariaza direct de pe contul tau!

Mihai Stefan VS Sebastian Lutaniuc, tinerii din ring sunt gata de show!

Dynamite Fighting Show nu e doar o promotie de lupte, ci o SuperOportunitate de a-si arata talentul tinerii luptatori ai Romaniei intr-o SuperGala urmarita de toata tara. In seara aceasta, show-ul se deschide cu un SuperMeci intre doi dintre cei mai buni sportivi la categoria lor de varsta. Mihai Stefan(20 ani), poreclit “Mamutul” din Bacau si Sebastian Lutaniuc( 19 ani), un tanar cu un croseu de fier si o ambitie de neegalat. Cei doi n-au ajuns intamplator in piramida anului. Talentul lui Mihai Stefan este recunoscut si peste granite, fiind campionul ETF la categoria 95 + kg. Adversarul sau, Sebastian Lutaniuc, „transpira” talent si ambitie, iar promoterii Dynamite ii prevad acestuia un parcurs de milioane in lumea sporturilor de contact. Sustine-ti favoritul cu un pariu si pluseaza pe victoria acestuia! Vezi aici oferta de pariuri pentru SuperGala din aceasta seara!

Tancul Ionut Iancu se lupta cu campionul Romaniei la box, Stefan Latescu!

Ce meci! Desi ambii sportivi se afla la inceput de drum, premiile, performantele si laudele nu le sunt straine celor doi luptatori. In varsta de 21 de ani, Tancul Craiovei va avea un meci dificil impotriva unui boxeur de elita. Olteanul are un palmares mai bogat in ceea ce priveste numarul de meciuri, iar experienta poate face diferenta pe parcursul luptei. Cu toate acestea, campionul Romaniei la box are cativa asi in maneca. Alonja, viteza si explozia loviturii sunt doar cateva din atuu-rile care l-au facut pe Stefan Latescu unul dintre cei mai apreciati boxeuri amatori din tara. Din punctul meu de vedere, meciul celor doi va fi foarte strans, iar un pas inapoi sau o contra ar putea decide castigatorul intr-o secunda. Fii pregatit pentru duelul greilor cu un SuperBilet! Pariaza pe colosul Craiovei sau pe puternicul pugilist si urmareste SuperMeciurile din aceasta seara.

Costin Mincu VS Ion Grigore, duelul veteranilor!

Dupa o viata tumultoasa in care faradelegile i-au adus numai necazuri, Ion Grigore si-a regasit calea prin sport si e gata sa le arate tuturor ca la cei 42 de ani ai sai poate face SuperPerformante in lumea K1-ului. Maestru in BJJ si Kickbox, “Jon Berceni” va debuta in prima gala Dynamite Fighting Show impotriva constanteanului Costin Mincu. La aproape 2m, Costin Mincu va profita de alonja pe care i-a oferit-o mama natura, incercand sa se tina departe de ghiulele lansate de bombardierul din Berceni. Va fi o lupta pe cinste, iar cel mai bun va finaliza meciul cu mana ridicata de catre arbitru. Lupta incepe! Pariaza pe sportivul tau preferat si tine-i pumnii in piramida de azi.

Flavius Biea revine in ring gata de o noua victorie!

“Nicio masa fara peste, nicio gala fara box”. Asa ar trebui sa fie completat celebrul proverb romanesc, iar spectacolul pugilistic din aceasta seara il va avea in prim plan pe celebrul boxeur roman, Flavius Biea. Campion al Romaniei si campion Intercontinental, Flavius Biea va reveni dupa o lunga pauza intr-un SuperMeci impotriva bulgarului Teodor Nikolov. 18 victorii si doar o infrangere pentru sportivul roman, mult mai bine cotat decat adversarul sau din aceasta seara care a reusit sa castige doar de 5 ori in 44 de meciuri. Ce zici, va reusi bulgarul sa-i pun probleme banateanului sau va fi inca o victorie prin KO a conationalului nostru? Descarca aici aplicatia Superbet si pariaza pe pugilistul roman direct de pe smartphone-ul tau!

