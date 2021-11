(P) De ce să folosești vopsea lavabilă cu ioni de argint și cum o alegi pe cea mai bună

Vopseaua cu putere mare de acoperire e preferată de constructori pentru capacitatea ei de a acoperi suprafețe mari cu o cantitate mică de produs. Când construiești sau renovezi, acesta este un avantaj care nu poate fi ignorant. Cui nu-i place să facă economie atunci când materialele de construit le permit asta?

Gradul de lavabilitate este, de asemenea, foarte important în alegerea unei vopsele. Cu cât este mai rezistentă la spălare, vopseaua lavabilă este mai indicată pentru amenajări interioare sau exterioare. Cele mai bune produse pentru zugrăveli de durată sunt vopselele superlavabile, care pot rezista până la 200 de spălări.

Însă, atunci când amenajezi încăperi de locuit, în special dormitoare și spații pentru copii, trebuie să te gândești și la gradul de protecție antibacteriană. În acest caz ai nevoie de o vopsea superlavabilă cu ioni de argint, care acționează ca agent împotriva microbilor. Să vorbim despre Kober Zertifikat Plus!

Cum acționează o vopsea cu ioni de argint

Argintul este cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene, motiv pentru care este folosit inclusiv în domeniul medical. Argintul este un puternic antiseptic, cu beneficii demonstrate în vindecarea plăgilor. Cercetătorii au descoperit că argintul este responsabil de anihilarea a până la 650 de tipuri de microbi patogeni. Dar cum acționează el în vopseaua superlavabilă Zertifikat Plus de la Kober?

Produsul are în compoziție o răşină acrilo-stirenică şi ioni de argint cu eliberare treptată, care asigură o protecție antimicrobiană de durată spațiilor de locuit. Acest tip de vopsea superlavabilă e indicat pentru zugrăvirea pereților din camerele copiilor, dormitoare, camere de hotel, bucătării, şcoli şi încăperi în care se fumează.

Aditivul cu ioni de argint cu eliberare treptată folosit în vopseaua Kober Zertifikat Plus asigură un efect antimicrobian de minimum 3 ani. Pentru rezultate optime, producătorul recomandă utilizarea produsului întocmai indicațiilor de pe ambalaj.

Marele avantaj al vopselei cu ioni de argint Zertifikat Plus, remarcat și de constructori, este că asigură o pelicula uniformă, compactă, fără umbre şi cu putere mare de acoperire. Dacă o folosești chiar tu, vei constata că produsul nu lasă stropi.

Cum aplici vopseaua superlavabilă cu ioni de argint

Aplicarea unei vopsele cu ioni de argint nu diferă considerabil de modul de utilizare a unei vopsele lavabile clasice. Ceea ce trebuie să știi e că nu e o sarcină grea. Îți poți sufleca mânecile și trece la treabă, chiar dacă nu faci asta în fiecare zi.

Poți aplica vopseaua Kober Zertifikat Plus prin roluire sau pensulare cu diluţie 16%. Apa utilizată poate să fie rece (la temperaturi de 15-25 de grade Celsius), dar curată.

Poți folosi un pistol de vopsit cu aer comprimat. În acest caz diluția maximă e de 40%. O altă metodă este pulverizarea airless (nediluat) cu aparate speciale ce funcționează la presiune înaltă. Avantajul acestei metode e că poți acoperi suprafețe mari într-un timp scurt, cu costuri mici. Dezavantajul ar fi că aparatele de pulverizat „fără aer” permit scurgeri de vopsea.

Dacă la început am vorbit de gradul de acoperire ca de un avantaj, află că o vopsea superlavabilă cu ioni de argint Zertifikat Plus permite acoperirea a 16 metri pătrați de zid la fiecare litru de produs consumat. Ce înseamnă asta? Înseamnă putere de acoperire mare. La Kober, Zertifikat Plus vine în găleți de 3 litri, 8,5 litri și 15 litri, așa că îți poți face un calcul exact al cantității de produs necesar lucrării pe care o ai de executat.