(P) Cum o echipă din inima Ardealului cucerește lumea cu soluții specializate pentru echipe sportive și fani

Cum începi să dezvolți soluții specializate pentru sport cu o echipă mică din inima Ardealului?

Este o poveste faină, cu multe încercări, eșecuri, provocări, reînceperi și realizări, ne spune Nagy Zsolt, unul dintre membrii fondatori ai companiei Vicket Solutions.

„În urmă cu câțiva ani, am început transmisia online a meciurilor și am oferit o soluție echipelor care și-au valorificat tichete, abonamente și vroiau să le onoreze, însă restricțiile au ținut suporterii departe de stadioane. Atunci am realizat cât de important este ca echipele să poată ține suporterii aproape.

Colegii entuziaști întorși din străinătate și oameni cu peste 25 de ani de experiență în telecomunicații și media, am spus că putem să ajutăm echipele cu transmisii online. De atunci am transmis sute de meciuri și evenimente și am înțeles că trebuie să venim cu o soluție care este ușor de folosit și accesibil pentru toată lumea. Astfel am creat platforma Vicket sport.”

Ce beneficii aduce această platformă echipelor, cluburilor, federațiilor, suporterilor?

„Platforma de streaming și partajare video permite echipelor sportive să genereze venituri și să-și implice baza de fani prin facilitarea producției, distribuției și monetizării de înaltă calitate a transmisiunilor în direct și a conținutului lor exclusiv. Putem oferi și servicii de producție video, camere robotizate, dar putem colabora și cu echipele proprii de filmare ale cluburilor. Ne străduim să găsim împreună soluțiile optime pentru fiecare echipă în parte. Pentru nevoi speciale aducem soluții personalizate.”

Dar nu ați oprit aici. Care era pasul următor?

„În urma colaborării cu echipe am realizat că există o cerere imensă pentru digitalizare în domeniul sportului și mai ales în segmentul analizei video. Materialul era deja transmis - întrebarea era cum să creăm o soluție simplă, ușor de utilizat, care ajută antrenorii în analizarea jocului și înlesnește comunicarea dintre jucător și antrenor.

Am pornit de la necesitățile unui antrenor de analiză video și, după multe schițe, multe variante incipiente, am ajuns la o soluție de analiză video simplă, bazată pe cloud, care este menită să influențeze în mod pozitiv comunicarea și performanța echipelor din orice sport care o utilizează. Soluția a primit numele de Vicket Video Coach.”

Cu ce ajută Vicket Video Coach antrenorii? Care sunt principalele funcții?

“Vicket Video Coach se bazează pe materialul video surprins în antrenamente, meciuri, transmisii directe și oferă o serie de funcții rapide de etichetare a fazelor și a jucătorilor direct în timpul meciului sau ulterior. Comunicarea devine mai simplă între jucător și antrenor și se poate urmări frumos evoluția echipei. De asemenea, oferă partajare rapidă, stocare sigură și tool-uri de analiză la îndemâna utilizatorului.

Soluția se remarcă prin ușurința folosinței, este intuitivă și rapidă. Mai multe echipe o folosesc deja și sunt mulțumite, mereu vin cu idei noi pentru îmbunătățirea ei și astfel creștem împreună. Este important de subliniat că este potrivită pentru foarte multe sporturi - de la arte marțiale, sporturi individuale, până la sporturi de echipe - fotbal, hochei, handbal, baschet etc. De la echipe mici, până la cei mai mari, oricine o poate folosi chiar cu un telefon mobil sau o tabletă.”

Ce planuri aveți pentru Vicket?

“Dorim să devenim cea mai importantă platformă pentru transmisii live și partajare video pentru sporturi în Europa Centrală și de Est. Totodată dorim să ajungem cu soluția de analiză video în cât mai multe țări și în cât mai multe sporturi. Cred că suntem pe drumul cel bun și continuăm să venim cu noi soluții pentru echipe și cluburi bazate pe nevoi reale. Vrem să arătăm că putem ajunge o companie globală pornind de la o echipă mică din Ardeal.”

Pentru soluții și colaborări vă stăm la dispoziție cu mare drag! Vizitați-ne pe sport.vicket.com, coach.vicket.com.