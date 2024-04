(P) Cine va cuceri Liga Campionilor în 2024? Real Madrid și Manchester City se vor duela în sferturi

Sorții au decis. Manchester City se va duela cu Real Madrid în „sferturi”, după ce în precedentele două ediții s-au întâlnit în semifinale. De fiecare dată, cine a trecut mai departe a și ridicat trofeul.

Sunt încă proaspete în memorie cele două meciuri din primăvara anului trecut. Turul s-a jucat pe „Santiago Bernabeu” din Madrid, iar rezultatul a fost un surprinzător 1-1, în contextul în care cei mai mulți microbiști se așteptau ca „cetățenii” să se impună lejer. S-a întâmplat asta în retur, când echipa antrenată de Pep Guardiola a câștigat cu 4-0.

În sezonul precedent, „albii” fuseseră cei care ajunseseră în finală, după un joc foarte spectaculos în Anglia, pierdut cu 3-4, și 3-1 pe teren propriu.

Anul acesta, prima întâlnire are loc în Spania, pe 9 aprilie. Tot atunci se joacă și sfertul de finală dintre Arsenal Londra și Bayern Munchen. Practic, în această zi intră în scenă primele patru favorite la câștigarea competiției. Pe 10 aprilie sunt confruntările între „outsideri”, Atletico Madrid vs Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain vs FC Barcelona.

Manchester City este campioana en-titre

Manchester City a devenit o forță în fotbalul european din anul 2008, după ce clubul a fost cumpărat de șeicul Mansour Bin Zayed Al Nahya, cu numai 200 de milioane de lire sterline. În zilele noastre, suma pare ridicolă. De atunci, a câștigat 22 de trofee, printre care Liga Campionilor, Supercupa Europei, Cupa Mondială a cluburilor și 7 campionate Premier League.

De la 1 iulie 2016, echipa este antrenată de Pep Guardiola. Tehnicianul spaniol are sub comandă jucători în valoare totală de 1,27 miliarde de euro, cel mai scump fiind atacantul norvegian Erling Haaland (180 de milioane). De notat că doar lotul Angliei este mai valoros (1,47 miliarde). Lotul Franței, al doilea ca valoare din lume, este cotat la 1,22 miliarde.

Arsenal Londra are tradiție la nivel înalt

Arsenal Londra era a treia favorită înaintea tragerii la sorți pentru meciurile din „sferturi”, dar a devenit a doua datorită împerecherii lui Man City cu Real Madrid. Spre deosebire de „colega” din Anglia, Arsenal este un club cu o tradiție îndelungată la cel mai înalt nivel. „Tunarii” au în palmares Cupa Cupelor și Cupa Orașelor Târguri. Pe de altă parte, în ultimii 20 de ani au mai câștigat doar cupe și supercupe domestice.

Manager este tot un spaniol, Mikel Arteta, numit în 22 decembrie 2019. Tehnicianul în vârstă de numai 42 de ani antrenează un lot în valoare de 1,12 miliarde de euro, cel mai valoros fotbalist fiind mijlocașul ofensiv Bukayo Saka (130 de milioane de euro).

Real Madrid este specialista competiției

Real Madrid este „specialista” Ligii Campionilor. Are în vitrină 14 trofee, 6 dintre ele purtând titulatura de Cupa Campionilor Europeni. „Albii” au mai cucerit 5 Supercupe ale Europei, 3 Cupe Intercontinentale, 2 Cupe UEFA, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 35 de campionate în Spania și multe alte trofee. Potrivit Legalbet, Realul este a treia favorită la câștigarea „Ligii” în acest an.

Antrenor este italianul Carlo Ancelotti, din 1 iulie 2021, un tehnician cu experiență (64 de ani), care a mai câștigat de patru ori Liga Campionilor. Lotul este cotat la 1,04 miliarde de euro, cel mai scump jucători fiind mijlocașul ofensiv englez Jude Bellingham (180 de milioane de euro).

Bayern Munchen, cel mai titrat club german

Bayern Munchen este cel mai titrat club german și un gigant al Europei fotbalistice. Bavarezii au cucerit 3 Ligi ale Campionilor și 3 Cupe ale Campionilor Europeni, 3 Supercupe ale Europei, Cupa Cupelor, Cupa UEFA, 2 Cupe Mondiale ale cluburilor. În ultimii 11 ani au câștigat numai ei Bundesliga, dar hegemonia pare a se sfârși în acest sezon, pentru că Bayer Leverkusen are un avans considerabil în fruntea clasamentului.

Bayern este antrenată de Thomas Tuchel, care a venit pe 24 martie 2023 în locul lui Julian Nagelsmann, actualul selecționer al Germaniei. Lotul echipei din Munchen este cotat la 976,45 milioane de euro pe transfermarkt.com.

Care pot fi semifinalele

Dublele care se dispută pe 9 aprilie (tur) și 17 aprilie (retur) stabilesc una dintre semifinale, în timp ce din confruntările de pe 10/16 aprilie rezultă cealaltă semifinală.

Astfel, câștigătoarea dintre Arsenal și Bayern Munchen o va înfrunta pe învingătoarea dintre Real Madrid și Manchester City în penultimul act. Cea mai probabilă semifinală este între Bayern Munchen și Manchester City.

Cine se impune în dubla dintre Atletico Madrid și Borussia Dortmund va juca în semifinale cu echipa mai bună dintre PSG și FC Barcelona. Șanse mari să treacă mai departe le au Atletico Madrid și PSG.

Potrivit acestui țintar, pe 1 iunie, pe Wembley, este posibil să avem finala Manchester City vs PSG, Haaland vs Mbappe.

