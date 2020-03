(P) Cine merge in sferturile Ligii Campionilor? Vezi ce spun pariorii

La mijlocul acestei saptamani se joaca patru meciuri contand pentru mansa secunda a optimilor de finala din Liga Campionilor. Cu o singura exceptie, in tur s-au inregistrat rezultate stranse, astfel ca vom avea parte de confruntari „cu sufletul la gura”.

In acest moment, cele mai mari sanse sa mearga in „sferturi” le au Atalanta, Leipzig, Liverpool si PSG. Trebuie tinut cont de faptul ca, in orice moment, daca situatia o va impune, UEFA poate decide ca un meci, sau mai multe, sa se dispute cu portile inchise din cauza epidemiei de coronavirus.

Marti, 10 martie 2020, de la ora 22:00

VALENCIA (locul 7 in LaLiga) – ATALANTA (locul 7 in Serie A) (in tur 1-4)

Atalanta a reusit cel mai surprinzator rezultat din turul „optimilor”, prin proportia scorului din confruntarea cu Valencia. Hateboer (2), Ilicic si Freuler au marcat pentru o victorie istorica. Atentie: raportul suturilor a fost 18-11 in favoarea oaspetilor. „Liliecii” se pot impune in retur (e cota 2.85 pentru „1” solist), dar e putin probabil sa se califice.

Echipa probabila Valencia: Domenech – Wass, Diakhaby, Mangala, Gaya – Torres, Parejo, Kondogbia, Soler – Gomez, Guedes

Echipa probabila Atalanta: Gollini – Toloi, Caldara, Palomino – Hateboer, Roon, Freuler, Gosens – Pasalic – Ilicic, Gomez

LEIPZIG (locul 3 in 1.Bundesliga) – TOTTENHAM (locul 8 in Premier League) (in tur 1-0)

Suporterii lui Tottenham au o incredere moderata ca Jose „The Special One” Mourinho va reusi sa intoarca soarta calificarii dupa infrangerea de pe teren propriu, adusa de Timo Werner, din penalty. „Spurs” este o echipa buna, dar este greu de crezut ca Leipzig, o formatie foarte bine organizata, va primi doua goluri fara sa inscrie macar o data. Este posibil ca ambele echipe sa inscrie (cota 1.78)

Echipa probabila Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Ampadu, Halstenberg – Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino – Nkunku, Schick, Werner

Echipa probabila Tottenham: Lloris – Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies – Fernandes, Celso, Winks, Bergwijn – Moura, Alli

Miercuri, 11 martie 2020, ora 22:00

LIVERPOOL (locul 1 in Premier League) – ATLETICO MADRID (locul 5 in LaLiga) (in tur 0-1)

Atletico Madrid a inscris in minutul 4 al meciului din prima mansa, prin Saul Niguez, iar apoi echipa antrenata de Diego Simeone a facut ce stie mai bine: s-a aparat. Este posibil, totusi, ca avantajul luat sa nu fie suficient pentru calificarea in sferturile de finala ale competitiei. Nu a trecut nici macar un an de cand Liverpool, pe teren propriu, a intors un 0-3 cu FC Barcelona. Fata de acea provocare, misiunea de acum pare un mizilic pentru „cormorani”. Echipa antrenata de Jurgen Klopp are cota 2.15 sa mearga mai departe.

Echipa probabila Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mane

Echipa probabila Atletico: Oblak – Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi – Koke, Partey, Niguez, Lemar – Morata, Correa

PSG (locul 1 in Ligue 1) – BORUSSIA DORTMUND (locul 2 in 1.Bundesliga) (in tur 1-2)

Este, poate, cel mai asteptat meci din aceasta saptamana, avand in vedere ca se intalnesc doua echipe spectaculoase, care se afla pe primele locuri in competitiile domestice. Desi la campioana Frantei evolueaza staruri precum Mbappe si Neymar, toti ochii vor fi spre „fenomenul” Erling Haaland, cel care a inscris de doua ori in tur. Cu siguranta ca Dortmund va trebui sa puncteze si pe „Parc des Princes” pentru a trece mai departe, pentru ca PSG va marca cu siguranta. Am putea vedea minim 3 goluri (cota 1.70).

Echipa probabila PSG: Navas – Marquinhos, Silva, Kimpembe – Meunier, Gueye, Veratti, Kurzawa – Di. Maria, Mbappe, Neymar

Echipa probabila Dortmund: Burki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, Hazard

