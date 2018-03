Tara din Europa care isi inchide puscariile pentru ca sunt GOALE! In trecut, autoritatile au "importat" detinuti

Olanda este considerata a fi una dintre cele mai tolerante tari din lume. Si in ciuda faptului ca Amsterdamul este recunoscut pentru Cartierul Rosu si consumul de Marijuana, tara este si una dintre cele mai sigure din lume.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Intre cele mai sigure tari europene, Olanda, care are o populatie de 17 milioane de oameni, are circa 11.600 de detinuti. Numarul este unul mai mic decat capacitatea penitenciarelor active!

In aceste conditii, autoritatile olandeze au anuntat ca vor incepe sa inchida din penitenciare pentru a reduce cheltuielile.

In trecut, Olanda, care are o rata de incarcerare de 69 la 100.000 de oameni, a importat chiar detinuti. In 2016, olandezii au "gazduit" 240 de detinuti condamnati in Norvegia!

Criminalitatea in Olanda a inceput sa scada drastic dupa 2004, cand autoritatile nu s-au mai concentrat pe traficul de Marijuana si au putut bloca mai eficient transportul drogurilor de mare risc.

De asemenea, in Olanda este in vigoare monitorizarea electronica a condamnatilor pentru fapte "mai usoare".

In acest stat, peste 50% dintre condamnatii pentru fapte fata violenta, monitorizati cu ajutorul bratarilor electronice, reusesc sa se reintegreze dupa isparirea pedepsei.