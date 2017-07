Debut teribil de Le Tour: Valverde si-a rupt piciorul, Geraint Thomas a scos cel mai bun timp pe o ploaie grea la Dusseldorf

Rutierul britanic Geraint Thomas s-a impus in prima etapa a Turului Frantei, care a plecat in acest an din Germania, de la Dusseldorf. Prima etapa a constat intr-un contratimp de 14 kilometri.

Desfasurata pe o ploaie grea, cursa plecata de la Dusseldorf a fost marcata de un incident grav. Alejandro Valverde, unul dintre cei mai importanti rutieri ai Turului, de la Movistar, a abandonat. Valverde si-a rupt piciorul dupa ce rotile i-au fugit pe asfaltul ud si ciclistul s-a izbit de un gard metalic.

Cel mai bun timp, 16 minute si 4 secunde, a fost obtinut de Geraint Thomas, britanicul fiind secondat de Stefan Kung (BMC). Pe locul trei a sosit Vasil Kiryienka, coechipier cu Geraint Thomas la Sky.

De altfel, Sky a avut 5 rutieri in primii 6 sositi, cu britanicul Chris Froome, campionul en-titre, venit la 12 secunde in spatele lui Geraint Thomas.

"Este un sentiment extraordinar, este cel mai frumos lucru sa castigi o etapa in Le Tour", a spus Geraint Thomas la finalul etapei.

Duminica, in etapa a doua a Turului, rutierii vor parcurge distanta dintre Dusseldorf (Germania) si Liege (Belgia).

