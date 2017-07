Carnagiu in Turul Frantei! Richie Porte a parasit cursa cu guler cervical! Froome ramane lider

Despre etapa a noua a Turului Frantei s-a vorbit enorm. Unii au considerat-o poate cea mai grea din ultimii 10 ani. Doar pentru ca finalul nu era unul in ascensiune nu era un argument suficient de puternic, mai ales ca Mont du Chat, ultima ascensiune a zilei, cu panta medie de aproape 10%, trebuia si coborata. Iar coborarea a fost cea care a sfarsit cursa lui Richie Porte (BMC), cel considerat al doilea favorit la victoria finala in Le Tour.

Cursa a fost marcata de evadarea masiva a 50 de rutieri, care au fost imediat atrasi de numeroasele puncte puse in joc pe catararile zilei. Pana la urma, insa, distanta dintre evadati si pluton s-a redus considerabil, iar batalia pentru victorie urma sa se dea intre favoriti. De aici, controversele au inceput imediat.

Prima problema a fost a lui Chris Froome (Sky), tricoul galben, care a ridicat mana in timpul catararii, semn ca avea probleme cu bicicleta. Imediat, Fabio Aru (Astana) a tasnit pe langa el, atacand, iar diferenta a crescut spre un minut. Italianul Aru a fost insotit de Porte, Dan Martin (Quick Step), Nairo Quintana (Movistar) sau Jakob Fuglsang (Astana), dar campionul Italiei a cedat repede, dandu-si seama ca a incalcat eticheta din pluton, regulile nescrise spunand ca atacurile se opresc atunci cand un rutier, mai ales liderul cursei, are probleme mecanice.



