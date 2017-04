"Va semna cu noi!" Anunt BOMBA despre transferul lui Kylian Mbappe! La ce echipa ar urma sa ajunga pustiul de 18 ani

Mbappe este unul dintre cei mai doriti atacanti din lume.

La doar 18 ani, Kylian Mbappe este dorit de toate cluburile mari din Europa. Evolutiile sale incredibile pentru AS Monaco in primul sau sezon i-au crescut enorm cota iar un transfer ar urma sa se apropie de 130 de milioane de euro!

Desi un asemenea pret ar scoate din calcul multe cluburi, se pare ca Arsenal este dispusa sa plateasca de 2 ori mai mult decat a facut-o pentru Mesut Ozil, actualul record de transfer al clubului. Cel putin asta spune fostul mare jucator al lui Arsenal, Robert Pires.

"Cred ca Arsenal il va transfera" a spus Pires, cel care a jucat timp ce 6 sezoane la Arsenal, reusind sa castige 2 titluri de campion. "Problema este cat de mult vor plati. Mbappe are potential pentru a juca la Arsenal si Wenger este managerul potrivit pentru el. Monaco si Arsenal sunt 2 cluburi similare astfel ca nu ar fi o tranzitie dificila" a mai spus Pires, cel care nu a dorit insa sa-l compare pe Mbappe cu un alt jucator transferat de Arsenal dupa ce a crescut la AS Monaco, Thierry Henry.

"Comparatia nu este necesara, nu este pregatit pentru a fi comparat cu Thierry. Mbappe este un jucator similar dar comparatia nu ar fi corecta. Sper ca Mbappe sa o ia pe urmele lui Thierry Henry, are acelasi profil - rapid, puternic si finalizator excelent, dar este foarte tanar asa ca as amana comparatiile pentru moment" a incheiat Pires.

Retras in 2015, Robert Pires participa des la antrenamentele celor de la Arsenal, dorind sa preia o echipa de juniori a clubului.

