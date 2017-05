Urmatorul transfer URIAS facut de PSG! Jucatorul dorit de Barcelona a anuntat: "E timpul sa plec!"

A fost ales cel mai bun jucator din Premier League in sezonul 2015/2016.

Riyad Mahrez a anuntat ca vrea sa plece de la Leicester City, spunand ca s-a inteles in urma cu un an cu sefii clubului sa fie lasat sa plece in aceasta vara.

"Datorita admiratiei si respectului pe care le am pentru Leicester City, vreau sa fie sincer in totalitate si transparent fata de ei si astfel i-am informat ca simt ca este momentul sa plec.



Am avut o discutie buna cu presedintele (Vichai Srivaddhanaprabha) vara trecuta si am fost de acord in acel moment sa mai stau inca un an pentru a ajuta clubul sa termine cat mai bine in urma tranzitiei dupa castigarea titlului si intrarea in Liga Campionilor.



Sunt insa o persoana extrem de ambitioasa si simt ca este momentul pentru o noua experienta. Am avut o relatie buna cu presedintele si cu toti cei de la club si sper ca am reusit sa rasplatesc increderea aratata cu prestatiile si determinarea de pe teren avuta in perioada petrecuta aici.



Am avut cele mai bune 4 sezoane din din cariera la Leicester si am iubit fiecare moment. Simt o mare mandrie ca am realizat atatea in aceasta perioada, totul culminand cu titlul obtinut in Premier League" a spus Mahrez, citat de Fourfourtwo.

Riyad Mahrez a fost dorit vara trecuta de cei de la FC Barcelona, fiind acum curtat de catre PSG si Arsenal, francezii avand prima sansa la transfer.