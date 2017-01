Urmatorul star care ia drumul Chinei! Dupa Tevez si Witsel, a venit randul unui jucator de la Real Madrid

Chinezii transfera in continuare super jucatori.

Tevez si Witsel au tinut capul de afis al transferurilor in aceasta iarna. Cei doi au semnat cu echipe din China, campionat care devine din ce in ce mai puternic, odata cu investitiile de zeci de milioane de euro in transferuri.

Urmatorul star care va lua drumul Chinei este Pepe, anunta presa din Spania. Acesta isi termina contractul cu Real in vara iar madrilenii nu au de gand sa ii prelungeasca intelegerea, asa ca Pepe s-a reorientat rapid.

Chinezii de la Hebei Fortune ii ofera un salariu impresionant, de 15 milioane de euro pe sezon, o cifra imensa avand in vedere ca Pepe are aproape 34 de ani. Portughezul este la Real de 10 ani, perioada in care a castigat 2 Ligi ale Campionilor si 2 titluri de campion al Spaniei.