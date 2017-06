"Obiectivul meu la Zenit este sa castig, sa castig si sa castig" Mancini, adus in locul lui Lucescu la Zenit

Sambata, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Roberto Mancini este noul antrenor al lui Zenit, dupa demiterea lui Mircea Lucescu. Antrenorul roman a fost lasat un singur sezon la echipa din Rusia si a fost concediat dupa ce nu a castigat titlul.

In locul sau a venit Mancini, cel care era fara contract din 2016, cand s-a despartit de Inter. Italianul are in palmares 3 titluri cu Inter, 1 titlu cu City si este un expert al cupelor, avand nu mai putin de 6 in palmares, cu 5 echipe diferite, Inter, Lazio, Fiorentina, City si Galatasaray.

"Obiectivul meu la Zenit este sa castig, sa castig si sa castig", a spus italianul la numire.

"Echipa e una foarte buna, cu jucatori de valoare. Orasul e unul dintre cele mai cunoscute din lume si sunt foarte fericit sa fiu aici. Am vazut echipa la televizor in ultimul an insa e altceva cand ii vezi pe teren, cand esti langa ei", a spus Mancini.