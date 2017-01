Manchester United pregateste un nou transfer socant, dupa Pogba. Pe cine ofera 100.000.000 de euro

United vor sa dea prima lovitura din 2017

Dupa ce a platit peste 100 de milioane de euro pe Pogba in vara, transferul dovedindu-se un esec total, evolutiile francezului fiind mult sub cele de la Juventus, Mourinho e pregatit sa mai arunce inca 100 de milioane de euro.

Tinta lui United este Herry Kane, jucatorul lui Tottenham care tocmai ce a semnat un nou contract cu echipa sa, valabil pana in 2022. Italienii de la Calciomercato anunta insa ca Mourinho va incerca sa il ia pe englez in aceasta iarna, oferind nu mai putin de 100 de milioane pe jucator.

Jucatorul lui Tottenham are 59 de goluri in 100 de aparitii in Premier League, aceleasi cifre avandu-le si legendarul Henry, pe vremea cand juca la Arsenal.