Lovitura pentru Atletico Madrid! TAS a respins apelul, 2 transferuri uriase sunt in pericol: "Decizia e nedreapta!"

Semifinalista din Liga Campionilor nu va putea face transferuri pana in 2018!

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins apelul clubului Atletico Madrid, astfel ca gruparea spaniola nu va putea face transferuri in aceasta vara, a anuntat L'Equipe.



"Decizia este de neinteles, deoarece intr-un caz similar (n.r. - Real Madrid) sanctiunea a fost redusa. Aceasta decizie este nedreapta si provoaca daune ireparabile echipei noastre", se arata intr-un comunicat al clubului Atletico Madrid.

Comisia de Disciplina a FIFA a sanctionat in luna ianuarie 2016 celuburile Real Madrid si Atletico Madrid pentru ca au incalcat regulamentul de transfer al jucatorilor sub 18 ani. Cele doua cluburi au fost sanctionate cu interzicerea transferurilor pentru doua perioade (iarna 2016-2017 si vara 2017) si au fost amendate cu 900.000 de franci elevtieni (Atletico Madrid) si 300.000 de franci elvetieni (Real Madrid).

TAS a acceptat partial in decembrie 2016 apelul clubului Real Madrid si a redus suspendarea cu privire la interdictia de a efectua transferuri de la doua perioade la una.

Decizia TAS face ca transferul lui Alexander Lacazette de la Lyon sa nu mai poata fi facut in aceasta vara. Cele 2 cluburi s-au inteles deja si asteptau decizia TAS. In conditiile in care Atletico nu va putea face transferuri, si plecarea lui Antoine Griezmann la Manchester United e in pericol, englezii avand doar varianta platirii clauzei de reziliere pentru ca Atletico sa nu poata opri transferul.

Sursa: News.ro