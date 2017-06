"Kayseri a detonat primele bombe". Turcii lui Sumudica au anuntat deja doua transferuri si mai pregatesc alte doua mutari de la Galatasaray

Marius Sumudica a primit deja doi fotbalisti noi la Kayserispor, formatie cu care a semnat la inceputul saptamanii. Baskanii turci mai negociaza cu alte doua figuri de mare insemnatate pentru Galatasaray.

Baskanii turci de la Galatasaray i-au adus lui Sumudica primele doua transferuri ale verii. Un fotbalist de la Bayern si unul de la Stade Reims au semnat. Este vorba despre Erdal Ozturk si Atila Turan, ambii prezentati oficial de Kayserispor.

Nascut in Germania si crescut de Hoffenheim, Erdal Ozturk a jucat in sezonul 2016/17 la echipa secunda a lui Bayern Munchen. Acesta evolueaza pe postul de mijlocas si a jucat pentru nationalele Turciei si Germaniei la juniori.

De cealalta parte, Atila Turan are 25 de ani. Acesta s-a nascut in Franta, dar are si nationalitate turca. Fundas stanga de meserie, acesta a jucat pentru Grenoble, Sporting, Beira Mar, Ordurspor, Reims si Kasimpasa. Turan a evoluat pentru nationalele U16-U19 ale Frantei si pentru Turcia U21.

Urmeaza Sabri Sarioglu si Hakan Balta

Presa de pe Bosfor noteaza ca baskanii lui Kayseri negociaza alte doua transferuri pentru Sumudica.

Acestia sunt in discutii cu doi veterani ai lui Galatasaray, pe care fosta campioana nu se va baza.

Sabri Sarioglu, in varsta de 32 de ani, a jucat peste 360 de partide pentru Galata din 2003 incoace. De asemenea, acesta a evoluat de 44 de ori pentru nationala Turciei.

Pe langa Sabri, Kayseri este aproape sa-l ia si pe Hakan Balta (34 de ani). Fundas stanga si central, Balta a jucat pentru Galatasaray peste 250 de meciuri din 2007 incoace, avand si 50 de selectii la nationala Turciei.