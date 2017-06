Ce simt jucatorii cand te suna Barcelona! Dezvaluirea geniala a lui Mertens, perla lui Napoli

Finala Champions League, REAL - JUVE, azi la 21:45 pe ProTV

Mertens a fost unul dintre cei mai buni atacanti din Serie A in sezonul trecut. Acesta a marcat nu mai putin de 34 de goluri in 46 de meciuri pentru Napoli si a devenit o tinta pentru marile cluburi ale Europei.

Acesta a dezvaluit insa ce a simtit atunci cand a fost sunat si intrebat daca vrea sa mearga la Barcelona. In loc sa fie in extaz, acesta a avut un alt sentiment. "M-am gandit ca ce rost are sa merg acolo, sa fiu rezerva lui Messi, Suarez si Neymar?".

Pe langa Barcelona, si Chelsea l-a vrut pe Mertens. "M-a sunat chiar Conte si a zis ca imi gaseste loc in prima echipa, dar nu am crezut. Napoli nu e mai prejos ca Chelsea", a spus acesta.