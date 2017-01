Bayern i-a gasit inlocuitor de 80mil de euro lui Xabi Alonso! Cel mai scump transfer din istoria clubului

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Nemtii de la BILD scriu ca Bayern Munchen pregateste o oferta uriasa pentru mijlocasul celor de la PSG, Marco Verratti. Italianul de 24 de ani este dorit de conationalul sau, Carlo Ancelotti, dupa ce Xabi Alonso a decis sa se retraga la finalul sezonului.

Bayern ar trebui sa bata orice record in istoria clubului pentru aducerea lui Verrati - cei de la PSG nu sunt dispusi sa-l lase sa plece pentru o suma sub 80 milioane de euro! Verratti mai are contract pana in 2021 cu PSG si incaseaza un salariu de 10 milioane de euro.

Ancelotti i-a lasat usa deschisa lui Xabi Alonso in cazul in care acesta se razgandeste - daca spaniolul decide pana la urma sa isi incheie cariera, Verratti este principala tinta, mai scrie Bild.