Are deja 11 goluri in Italia, dar tatal sau il refuza. Cholo Simeone: "Giovanni va fi mare, dar nu la echipa mea"

Giovanni Simeone, fiul de 21 de ani al lui Diego Simeone, a devenit unul dintre cei mai interesanti tineri atacanti din Serie A. Legitimat la Genoa, acesta a marcat 10 goluri in Serie A si unul in Cupa Italiei in actualul sezon. Cu toate acestea, tatal sau spune ca nu va incerca sa-l transfere.

Cu 11 goluri in 28 de aparitii pentru Genoa, la 21 de ani, Giovanni Simeone impresioneaza in fotbalul italian. Tanarul atacant a intrat si in atentia altor cluburi in urma prestatiilor sale in tricoul echipei aflate in acest moment pe locul 16 in Serie A.

O posibila tinta pentru alte echipe din Italia, dar si din alte campionate puternice, Giovanni Simeone nu reprezinta insa una pentru tatal sau, antrenorul uneia dintre cele mai importante echipe de pe continent: Atletico Madrid.

Diego Simeone a fost intrebat daca se gandeste sa il ia pe Giovanni sub comanda sa, acesta spunand clar: "Nu! Giovanni poate fi un fotbalist mare, dar nu la echipa mea".

Pentru "Cholo", sa lucreze cu fiul sau ar fi istovitor din punct de vedere emotional, spune el, care se consuma si asa pe margine la fiecare partida.

"Ar fi un sacrificiu prea mare, iar fotbalul nu trebuie sa fie numai despre sacrificii. Fotbalul trebuie sa ramana un joc, chiar daca este jucat de profesionisti", a spus Simeone in El Pais.

"Giovanni are un sezon fantastic cu Genoa. Sa marchezi 11 goluri in primul tau sezon in Italia nu e deloc usor. Sa-l iau insa la echipa mea ar insemna sa pun o presiune incredibil de mare pe el.

El are calitati care imi plac foarte mult, este muncitor si alearga mult. Va deveni un jucator mare, dar nu la echipa mea.

Sunt alte cluburi care ii pot oferi oportunitati", a mai spus Diego Simeone.