Aceasta este lista jucatorilor de care se desparte Barcelona! 10 jucatori in pericol, 4 dintre ei pleaca 100%

Sport de Catalunya anunta ca Ernesto Valverde e hotarat sa faca schimbari importante in lotul pentru sezonul viitor.

10 jucatori pot pleca in aceasta vara de la FC Barcelona! Sport de Catalunya a anuntat lista si a prezentat si sansele ca jucatorii sa ajunga la alte echipe dupa mercato.

Dintre acestia, 4 pleaca sigur: Douglas Pereira, Thomas Vermaelen, Munir El Haddadi si Cristian Tello sunt jucatorii pe care Valverde sigur nu va conta in viitorul sezon.

Cu sanse mai mici sunt nume si mai importante: Arda Turan are 80% sanse sa ajunga la alta echipa, avand sanse sa ajunga la Galatasaray sau in China. Valverde va lua o decizie finala in ceea ce-l priveste pe Serge Samper dupa presezon.

Aleix Vidal si Jeremy Mathieu sunt si ei cu un picior in afara clubului, la fel ca Rafinha si Lucas Digne. Rafinha ar fi plecarea cea mai importanta, Barca dorind 30 de milioane de euro in schimbul lui.