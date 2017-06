Transformarea SOC a lui Marion Bartoli! Cum arata la 4 ani dupa ce a castigat Wimbledon. VIDEO

Imagini soc cu frantuzoaica Bartoli, campioana din 2013 de la Wimbledon.

Acum un an, Bartoli era piele si os. Slabise ingrozitor din cauza unui virus si se temea pentru viata ei.

In doar un an s-a ingrasat peste masura. Lumea a recunoscut-o cu greu la un turneu demonstrativ la Paris, unde si-a facut aparitia. Bartoli vrea sa mai slabeasca pentru ca la toamna sa ia startul la maratonul de la New York.