In cautarea fericirii. Mesajul Simonei Halep, dupa eliminarea de la Wimbledon: "Toata lumea vrea sa traiasca pe varful unui munte, dar..."

"E o noua zi, trebuie sa muncesc in continuare", spune Simona Halep. Eliminata de la Wimbledon, ea se va pregati acum pentru sezonul pe hard-ul american.

Simona Halep si-a manifestat dezamagirea in urma eliminarii suferite in sferturile de la Wimbledon. Ea a fost invinsa de britanica Johanna Konta. La final, ea a amintit si de momentul controversat din timpul ultimului punct, cand un spectator a strigat din tribuna si a perturbat-o. "Cred ca era normal ca punctul sa se rejoace", a spus ea.

Simona a declarat, insa, la conferinta de presa ca va munci in continuare si ca va munci mai mult pentru visul sau - acela de a castiga un Grand Slam.

Ea a postat si un mesaj pe internet, cu care a strans cateva mii de aprecieri.

"Am invatat ca toata lumea vrea sa traiasca pe varful unui munte, fara sa stie ca adevarata fericire este in felul in care urci pantele abrupte spre varf", este citatul postat de ea.