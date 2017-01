Simona Halep va juca impotriva lui Rodgers in primul tur la Australian Open! Cum arata tabloul principal

Simona Halep o poate intalni pe Angelique Kerber in semifinale la Australian Open.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 4 mondial, o va avea ca adversara pe americanca Shelby Rogers in meciul de debut la editia 2017 a Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti care a avut loc vineri la Melbourne.

Halep si Rogers (locul 57 WTA) s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, la editia 2015 de la US Open, romanca impunandu-se atunci in doua seturi (6-2, 6-3), in turul al treilea.

Irina Camelia Begu (30 WTA), numarul 27 pe lista favoritelor, va juca in primul tur cu Iaroslava Svedova (41 WTA) din Kazahstan, Monica Niculescu (40 WTA) va avea o adversara venita din calificari, in timp ce Sorana Cirstea (78 WTA) o va intalni in premiera pe rusoaica Irina Hromaceva (92 WTA).

Begu si Svedova sunt la egalitate, 1-1, in meciurile directe, kazaha invingand in 20-11 in primul tur la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-2, iar romanca in 2015, in primul tur la Charleston, cu 6-0, 6-7 (7), 6-4.

Patricia Maria Tig (106 WTA) va avea o misiune dificila in primul tur de la Openul Australiei, urmand sa o intalneasca pe campioana olimpica de la Rio, portoricana Monica Puig, cap de serie numarul 29 la competitia de la Antipozi.

Germanca Angelique Kerber, numarul unu mondial, va debuta la Melbourne impotriva ucrainencei Lesia Turenko (cea care s-a retras inaintea semifinalei de la Hobart, din motive medicale), in timp ce americanca Serena Williams (nr. 2) o va intalni pe elvetianca Melinda Bencic.

Romania mai are o singura reprezentanta in calificarile pentru tabloul principal de simplu feminin de la Australian Open, Ana Bogdan, care urmeaza sa joace impotriva australiencei Ellen Perez, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa cu 6-2, 3-6, 6-2 de o alta reprezentanta a Australiei, Olivia Rogowska.

Sursa: Agerpres