Simona Halep si-a DISTRUS adversarele in sondajul WTA! Cea mai buna veste inainte de Indian Wells

Halep castiga titlul de Miss Popularitate.

Simona Halep a semnat cu Nike pentru aproape 2 milioane de euro pe an, iar rezultatele incep sa apara.

Simona Halep fost nominalizata pentru titlul de jucatoarea cu cea mai frumoasa tinuta a lunii februarie, dupa ce a atins semifinalele la Doha.

Halep a fost nominalizata pentru tinuta in echipament Nike, purtata la Doha: sapca roz pal, tricou roz pal, cu dunga neagra pe umeri si pe partile laterale ale corpului, pantaloni scurti de aceeasi culoare, incaltaminte roz pal cu negru.

Celelalte nominalizate sunt Petra Kvitova, Anastasia Pavliucenkova, Karolina Pliskova, Elina Svitolina si Julia Goerges.

Adversarele Simonei n-au avut nicio sansa in sondajul WTA. Liderul mondial se bucura de o popularitate enorma, iar rezultatele se vad in sondaj: 88.3% din voturi au mers catre Simona Halep, desi ea nu e singura jucatoare imbracata de Nike nominalizata. Kvitova si Svitolina, imbracate la fel, au adunat sub 5% din voturi.

Simona Halep a revenit, luni, 26 februarie, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut.