Simona Halep, salt de aproape 40 de locuri in clasamentul "Road to Singapore"! Pe ce loc e acum

Doar primele opt sportive se califica la Turneul Campioanelor

Simona Halep a urcat de pe locul 75 pe 36, cu 420 de puncte, in clasamentul performantelor din 2017 la simplu, care conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, finala sezonului.

Halep a obtinut pentru prima data in acest an trei victorii la rand, la recent incheiatul turneu de la Miami. Romanca a acumulat 215 puncte, mai mult de dublu decat obtinuse pana atunci, cu care a reusit un salt important in ierarhia "Road".

Inainte de turneele din martie, de la Indian Wells si Miami, Halep a avut o luna de pauza din cauza unei accidentari la genunchi. Ea a mers in California de pe locul 91, cu 140 de puncte. La Indian Wells, Simona Halep a pierdut in optimi, in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic, iar in Florida, in sferturi, in fata viitoarei castigatoare a trofeului, britanica Johanna Konta.

Halep este sportiva romana cel mai bine pozitionata si in acest clasament. Ea este urmata de Sorana Cirstea, pe locul 45, cu 362 de puncte, Monica Niculescu, pe locul 65, cu 266 de puncte, Patricia Tig, pe locul 70, cu 244 de puncte si de Irina Begu, pe locul 114, cu 150 de puncte. Si Tig a avansat multe locuri, 31, dupa ce a ajuns in turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, venind din calificari.

In fruntea clasamentului "Road" este sportiva ceha Karolina Pliskova, cu 2.151 de puncte. Pe locul al optulea, ultimul care asigura prezenta la finala sezonului de la Singapore, se afla rusoaica Svetlana Kuznetova, cu 1.265 de puncte.

Simona Halep a fost prezenta la ultimele trei editii ale Turneului Campioanelor, iar in 2014, la prima participare, a jucat finala.

News.ro