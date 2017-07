"Simona Halep, lidera mondiala a romanilor!" Mihai Mironica scrie despre marele progres al Simonei

Simona Halep a fost invinsa in sferturi la Wimbledon de Johanna Konta.

M-am nascut la 4 zile dupa ce Ilie Nastase devenea primul lider mondial din istoria moderna a tenisului. De-a lungul anilor nu am simtit niciodata ca as putea vedea un alt roman ajungand intr-o asemenea postura care-ti asigura intrarea in legenda. In aceasta seara, Simona Halep a fost la doua puncte de intrarea pe taramul nemuritorilor. Doua puncte pot fi uneori o distanta uriasa de parcurs. Linia care desparte tronul reginei de lumea "supusilor" poate fi de numai doua puncte...

Simona Halep este acel urmaritor feroce, acel caine de vanatoare care nu renunta niciodata. La Roland Garros a fost la doua game-uri si un punct de dublul pot, pozitia de lidera mondiala si trofeul de Grand Slam. Acum a fost la doua puncte de numarul 1 mondial. Pitbull-ul Halep se tot apropie de prada. Nu stiu daca o va prinde, dar Halep are acest merit imens ca ne tine cu sufletul de gura in aceasta cursa la care nici nu am visat pana sa apara ea in top.

Nu e cea mai buna, dar e cea mai constanta

Simona Halep nu este cea mai buna jucatoare din lume, dar este cea mai constanta jucatoare din lume. Are cele mai multe saptamani de cand este in Top 10 mondial. Asta nu-i poate nimeni nega lui Halep, ca ea apartine unei lumi selecte in care face sa se pronunte si numele Romania.

A fost un meci feminin, dar care a aratat precum unul masculin aceasta infruntare cu Johanna Konta. Doua dintre seturi au fost decise la tie-break, un al treilea de asemenea strans, putine game-uri castigate pe serviciul adversarului. Si acesta este marele progres al Simonei, ca si in fata unei jucatoare de top precum Konta a avut un serviciu dominant, foarte greu de "spart".



A risca sau a nu risca, aceasta-i intrebarea

Simona Halep este precum un fundas care vine si marcheaza cel mai frumos gol al meciului. A fost de cele mai multe ori in defensiva in fata unei atacante redutabile precum Konta, dar ea a avut cea mai frumoasa executie a meciului, cu un lung de linie de dreapta din alergare.

Simona isi stie insa limitele fizice, de forta, alonja. In permanenta jocul sau sta sub semnul intrebarii : cat si cand sa riste, sa forteze? Atunci cand a fost la doua puncte de prima pozitie mondiala in acest meci cu Konta nu a facut-o. Nu a facut-o nici cand se putea apropia, probabil decisiv, la doua game-uri de castigarea Roland Garros-ului in recenta finala. Poate ca psihicul sau ar trebui sa fie mai maleabil, sa poata trece mai rapid la schimbarea vitezelor, sa nu se mai multumeasca doar sa fie pitbull-ul care alearga mereu in spatele prazii, ci sa faca si saltul decisiv.

Chiar si cu limitele sale, Simona Halep este cel mai bun model din spatiul public romanesc. Este un lider mondial pentru romanii de pretutindeni.