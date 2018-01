SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // "Poate Wozniacki sa faca fata AGRESOAREI Halep?" Cine crede legendara Martina Navratilova ca se va impune maine

Simona Halep si Caroline Wozniacki se dueleaza pentru titlul de la Australian Open sambata dimineata, de la 10:30.

WTA i-a cerut legendarei Martina Navratilova sa scrie cateva randuri inaintea finalei de la Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Navratilova, castigatoare a 18 Grand Slamuri la simplu, a venit cu cateva sfaturi pentru ambele jucatoare.

"Nu multe femei au sansa de a juca o finala la Australian Open dupa ce au supravietuit catorva mingi de meci pentru a ajunge acolo. Tocmai de aceea meciul de sambata va fi unul incredibil, cu ambele jucatoare avand libertatea de a se exprima relaxat si de a produce cel mai bun tenis posibil.

Cand esti la o minge de eliminare, totul se poate intampla si e adevarat ca ai nevoie de de putin noroc pentru a supravietui. Este aproape uimitor cum Halep a reusit sa salveze mingi de meci in doua dueluri, inclusiv in semifinala incredibila cu Angelique Kerber. Cand Halep a fost in pericol in fata lui Kerber, s-a indreptat catre puncte castigatoare, a fost agresoare si a ramas in viata. Sunt sigura ca si Halep, si Wozniacki sunt multumite cu faptul ca au reusit sa prinda inca o zi la Australian Open, dupa ce au fost la un pas de eliminare. Si sunt sigura ca acel sentiment le va elibera si le va face sa arate cel mai bun tenis posibil.

Sunt multe lucruri pe care ele le au in comun. Ambele sunt pentru a treia oara in cariera intr-o finala de Grand Slam si ambele o joaca pe prima la Melbourne. Dintre ele, cred ca Wozniacki e sub o presiune putin mai mare. Halep a fost aproape de a castigat in 2014 si 2017, dar Wozniacki a pierdut in 2009 si 2014. Pentru ea a trecut foarte mult timp de cand nu a mai jucat un astfel de meci.

(...)

Meciul va fi castigat de jucatoarea care se va avea in minte: "Varful clasamentului este exact locul in care imi doresc sa fiu". Adica de jucatoarea agresoare, care va lovi pentru a castiga, nu care va juca precaut, pentru a nu pierde. Daca e sa pierzi, ideal e pierzi jucand. Si daca faci asta, s-ar putea ca de fapt sa nu pierzi!

Ele trebuie sa iasa din zona de confort pentru a castiga titlul. Sunt doua jucatoare care se simt confortabil cand sunt defensive, care, atunci cand lucrurile nu le merg bine, se retrag si asteapta gresela adversarei. Sunt puternice fizic si sigure pe schimburile lungi. Dar eu cred ca e nevoie de agresivitate, ceea ce s-a vazut ca le-a folosit pe parcursul turneului. In semifinale, Halep a fost cea mai agresiva versiune pe care am putut sa o vad, iar asta a fost extraordinar si trebuie sa o faca foarte mandra (...)", a scris Navratilova.