SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // "M-am premiat cu ciocolata, apoi m-am uitat la reluarea meciului! Am adormit dupa 2 game-uri" :)

Simona Halep a vorbit astazi pentru publicatia Treizecizero. Ea a povestit ca aseara, dupa victoria din semifinale, s-a rasfatat cu ciocolata, apoi a adormit in timp ce se uita la reluarea duelului.

"Am dormit chiar si acum, inainte sa vin aici. Sunt ok si fizic, mental sunt foarte bine. Un pic probleme la talpi, dar e normal, dupa cate ore am petrecut pe teren. 14 ore din cate am inteles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rau, talpa dreapta mai exact, pentru ca am compensat. Dar ma mai tine un meci. Dupa aceea voi vedea, o sa fac niste tratamente, ca am nevoie.

Aseara am mancat niste ciocolata, pentru ca simteam nevoia.

Am prins doar doua game-uri. Am jucat bine! Am vazut si mingile pe care le-am facut cu dreapta, direct castigatoare. Si mi-au placut!

(...) Mi-am facut masaj, tratament si somn. Azi am dormit toata dimineata, acum o sa ma antrenez, dupa aceea o sa mai fac un mic tratament la glezne, iar maine la fel. Acelasi program! Mananc, dorm si vin la teren", a spus Simona Halep.

Simona a vorbit si despre Wozniacki.

"Wozniacki e luptatoare, nu greseste, tine mingea in teren. E pozitiva, nu cedeaza. E greu cand ai o adversara de acest gen, dar am ajuns la nivelul acela la care nu mai cedez si cred ca va fi un meci interesant. Sper sa fie un meci bun.



Sunt mai experimentata, mai linistita, bineinteles ca e un meci mare, dar il iau destul de normal, pentru ca mai am multi ani in fata si cu siguranta daca nu se va intampla maine, o sa mai am ocazii", a adaugat Simona.

Simona Halep a vorbit despre antrenorul sau, Darren Cahill.

"Darren este un om foarte linistit, mult mai linistit decat mine. E foarte asezat, e pozitiv si ma ajuta foarte mult din multe puncte de vedere. Ma ajuta tactic, jocul l-am schimbat impreuna cu el, sunt alta pe teren acum. Ma ajuta mental, chiar daca ieri am fost un pic mai agitata. Am avut puterea sa ma calmez si sa termin cu bine. Ma mai ajuta si sa ma bucur de ceea ce fac. Sa ma bucur de rezultatele pe care le fac si de modul in care joc. Este foarte mandru de faptul ca joc mai agresiva si joc un tenis destul de bun acum", a conchis ea.