Scene nebune la Roland Garros! Un jucator a sarutat si imbratisat o jurnalista cu FORTA! A fost interzis de organizatori! VIDEO

Francezul Maxime Hamou primise un wild card din partea organizatorilor.

Hamou, 21 de ani, a pierdut in primul tur, iar dupa meci a sarutat si imbratisat o reporterita in mod repetat in timpul interviului. Aceasta a incercat sa plece, insa jucatorul a strans-o si mai tare si n-a lasat-o sa plece. Organizatorii i-au retras acreditarea, iar jucatorul nu mai poate intra in centrul de la Roland Garros.