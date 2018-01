O noua LOVITURA pentru Simona Halep! Si-a gasit un nou sponsor care ii plateste o AVERE! Cine o va imbraca

Simona Halep s-a despartit de principalul sponsor la finalul anului 2017.

Halep a devenit primul lider mondial care joaca in echipament "no name", la Shenzhen, turneu pe care l-a castigat.

Situatia a fost insa temporara. Sunt sanse mari ca Halep sa apara la Australian Open cu un nou sponsor, iar negocierile sunt in desfasurare.

Site-ul ubitennis.com anunta ca Halep e aproape sa revina la vechiul sponsor, francezii de la Lacoste, care ii vor plati suma ceruta - 2 milioane de euro plus bonusuri.

Halep nu s-a inteles cu Adidas, care a preferat sa se axeze pe jucatoare mai tinere precum Ostapenko sau Naomi Osaka, mai scrie sursa citata.

Halep a mai fost sponsorizata de Lacoste pana in 2014. Multe s-au schimbat de atunci. Acum e prima in clasamentul WTA si ataca primul Grand Slam din cariera, la Australian Open, acolo unde este favorita principala.



Francezii de la Lacoste s-au despartit recent de Alize Cornet, cu scandal chiar. Aceasta a postat pe Twitter un mesaj rar impotriva producatorului francez de echipament sportv. "Lacoste il platesc degeaba pe Djokovic cu o multime de bani. N-a mai jucat de aproape un an. Nu are logica", a scris frantuzoaica.