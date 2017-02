"Nu stiu cine e, nu o cunosc" Halep, pusa in dificultate de urmatoarea adversara din Rusia

Simona Halep nu isi mai cunoaste adversarele.

Simona Halep o intalneste vineri pe Natalia Vikhlyantseva in sferturile de finala de la Sankt Petersburg, iar romanca a declarat ca nu isi cunoaste jucatoarea pentru ca nu a mai intalnit-o pana acum.



"N-am nicio idee cine este aceasta jucatoare! N-am jucat niciodata impotriva ei, dar ii voi studia jocul. Ma astept la un meci dificil, voi da totul pentru a castiga", a spus Simona.



Halep a mai intalnit-o insa pe Vikhlyantseva, in urma cu doi ani, cand a invins-o la Shenzen in doua seturi, 6-2' 6-2.