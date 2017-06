"Nu ma uitam decat la ochii Simonei, la figura ei. Nu se clintea nimic" CTP, despre victoria fantastica de azi

Cristian Tudor Popescu a analizat prestatia Simonei Halep.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Despre meciul cu Svitolina si prestatia Simonei: "Uitati-va la Simona dupa ultima minge, nu s-a tavalit, nu s-a dat peste cap, cum ar fi fost normal dupa o asemenea victorie. A ramas la fel de adunata pana la sfarsit. Asa cum mai spuneam, ma bazez pe Simona, nu am impartasit opiniile de parada ale altora. Dupa Suarez nu o sa mai fie asa, adversara de azi a fost o stanca, careia Simona a stiut sa-i faca fata. Mentalul a fost cel care a dus-o pe Simona spre victorie, eu nu ma uitam decat la ochii Simonei, figura ei, sa vad daca se clinteste ceva. Nu se clintea nimic. Nu am crezut in niciun moment ca va pierde, nici cand adversara ei a fost la o minge de meci. Am vazut forta, concentrare"

Despre Svitolina: "Svitolina este liderul WTA de anul acesta, a castigat patru turnee, toate loviturile, aproape, sunt decisive, te supune unui stres mare, continuu, cum s-a intamplat in primul set cand i-a intrat totul si a ajuns pe merit la 5-0. Dupa aceea, Simona a inteles ca trebuie sa varieze. E prima data cand o vad pe Simona ca pune o scurta perfecta, asta inseamna sa ai un mental perfect. Apoi s-a agatat de sansa ei, se lungesc raliurile, ea nu i-a transmis adversarei in niciun moment ca i-a fost frica. Ea tot timpul i-a transmis ”inca nu m-ai batut”, ”ai minge de meci, dar inca nu m-ai batut! Are legatura cu mentalul, i s-a sfaramat mentalul Svitolinei dupa setul al doilea."

Despre Pliskova: "Simona si-a dat seama dupa primul set cu Svitolina ca nu se poate bate parte in parte cu ea, ca nu se poate ”lua” in gura cu ea. In felul asta a scos-o din ritm cand i-a aratat ca ii poate face fata. Va fi un meci asemanator cu acesta. Pliskova seamana foarte mult cu Elina Svitolina. Jocul va fi acelasi, Pliskova o sa loveasca si Simona o sa incerce sa reziste”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.