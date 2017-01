Majoratul la 34 de ani. Povestea incredibila a Mirjanei Lucic: semifinala de Grand Slam dupa 18 ani

Lumea tenisului are pe buze o singura zicala in aceasta perioada: Cine n-are batrani, sa-si cumpere. Primul Grand Slam al anului este dominat de veterani si veterane.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Australian Open 2017 pare a fi un turneu al veteranilor. Cu primii doi jucatori ai lumii (Murray si Djokovic) eliminati la masculin, Nadal si Federer sunt considerati favoriti la marele titlu. Pe de alta parte, la feminin, semifinalele aduc in prim plan trei jucatoare de 34, 35 si 36 de ani (Mirjana Lucic, Serena Williams si Venus Williams).

In privinta primei jucatoare mentionate, surpriza nu vine doar prin calificarea ei la varsta de 34 de ani intr-o semifinala de Grand Slam, insa si prin faptul ca aceasta vine la 18 ani de la precedenta astfel de performanta. Intre timp, jucatoarea croata a avut parte de o cariera oscilanta si de o viata destul de tumultuoasa, retragandu-se chiar pentru o perioada din tenisul profesionist.

Mirjana Lucic Baroni, majoratul la 34 de ani

In aceasta dimineata s-a stabilit si cea de-a doua semifinala feminina de la Australian Open: Serena Williams (2 WTA) se va duela cu Mirjana Lucic-Baroni (79 WTA). Cealalta semifinala va fi intre Venus Williams (17 WTA) si Coco Vandeweghe (35 WTA).

Lucic-Baroni a produs marea surpriza, invingand-o dupa un meci foarte tare pe cehoaica Pliskova, a 5-a favorita a turneului, scor 6-4, 3-6, 6-4.

"Sunt socata! Nu ma asteptam", au fost cuvintele Mirjanei, care a ajuns pentru prima data dupa 18 ani intr-o semifinala de Grand Slam.

Mirjana, care in turul secund a invins o alta favorita, pe Aga Radwanswka (3 WTA), si-a egalat astfel cea mai importanta performanta a carierei.

Precedenta semifinala de Grand Slam jucata de Mirjana Lucic a fost consemnata in 1999, pe iarba engleza de la Wimbledon.

De asemenea, aceasta calificare vine la 20 de ani de la momentul in care Mirjana Lucic, pe atunci in varsta de doar 15 ani, cucerea primul si singurul sau trofeu de Grand Slam, la dublu, alaturi de nimeni alta decat Martina Hingis, la acelasi Australian Open la care astazi traieste un vis.

Mirjana Lucic, a carei cea mai buna clasare din cariera a fost un loc 32 WTA, in 1998, a avut parte de o viata tumultuoasa si de o cariera la fel.

Considerata o mare speranta a tenisului, o urmasa a lui Stefi Graff, Mirjana Lucic s-a confruntat cu probleme in adolescenta si la inceputul carierei sale sportive. Aceasta a avut serioase probleme personale si de ordin financiar, spunand ca a fost abuzata de tatal sau, Marinko, inca de la o varsta frageda.

Mirjana a jucat tenis la nivel inalt intre 1997 si 2003, luand ulterior o pauza de 3 ani. Intre 2003 si 2006, aceasta a jucat doar doua turnee.

In 2006, intr-un interviu acordat New York Daily News, in luna aprilia, jucatoare a explicat insa ca si-a jurat ca nimeni si nimic nu o va mai opri sa lupte. Aceasta spunea la momentul respectiv ca a trecut peste traumele adolescentei si ca e pregatita sa-si reia cariera.

Dupa revenire, jucatoarea croata a avut nevoie de cativa ani pentru a se califica din nou pe tabloul principal al unui Grand Slam. Pentru aceasta, Australian Open 2017 este primul turneu la care trece de saisprezecimi.

Mirjana Lucic, in urma cu aproape 20 de ani

Mirjana in prezent