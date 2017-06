"Ma simt pregatita, sunt ca pe jar!" Primul lucru facut de Simona Halep dupa eliminarea de la Eastbourne

Simona Halep abia asteapta sa inceapa urmatorul turneu de Mare Slem, Wimbledon.

Simona Halep a declarat in conferinta de presa de dupa infrangerea in fata Carolinei Wozniacki in sferturi de finala la Eastbourne ca se simte putin obosita, dar a precizat ca are suficient timp de recuperare pentru Wimbledon.

"A fost un meci dificil. Am condus. Cred ca am jucat chiar bine, dar in cel de-al treilea set m-am simtit putin obosita. Este normal. Am jucat multe seturi astazi. Dar a fost un meci bun, iar in final ea a fost mai puternica. Mi-a placut la Eastbourne. imi place ca stau intr-o camera cu vedere la mare. A fost foarte bine ca am venit aici si am jucat aceste meciuri. Ma simt putin obosita, dar am suficient timp pentru a ma recupera", a spus Halep.

Simona Halep s-a aratat putin deranjata de ploaia care a fost in aceasta saptamana la Eastbourne: "Simt ca am avut un inceput bun pe iarba. Am fost suta la suta cu toate, emotii, sentimente si joc. Eu ma simt pregatita, dar vom vedea. Ploaia a fost putin cam rea cu noi. Totusi, nu vreau sa-mi amintesc doar asta. imi amintesc faptul ca am jucat un tenis bun. imi amintesc faptul ca terenurile de joc sunt bune. Oamenii sunt draguti. Atmosfera din timpul meciurilor este placuta. Este corecta. Nu auzi o multime galagioasa ca in alte ocazii. Sunt foarte draguti. Asta da o nota de eleganta la modul general. Maine (n.r. - astazi, 30 iunie) voi merge la Wimbledon. Mi-am programat deja antrenamentul, deci sunt ca pe jar" a mai spus Simona.

Simona Halep a fost invinsa cu scorul de 5-7, 6-4, 6-1 de daneza Caroline Wozniacki. Halep a ratat in aceasta saptamana oportunitatea de a lua locul germanei Angelique Kerber in fruntea ierarhiei WTA. Romanca va evolua, de luni la Wimbledon.

Sursa: News.ro