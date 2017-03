"M-a durut capul, m-au durut picioarele, m-au lasat muschii!" Explicatiile Simonei Halep dupa eliminare

Problemele medicale au impiedicat-o din nou pe Simona Halep sa fie la cel mai bun nivel. Kristina Mladenovic a scos-o in turul 3 la Indian Wells.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

"Tinand cont de cat de putin m-am antrenat inainte de acest turneu, sunt fericita ca am ajuns in turul trei. Mladenovic a jucat bine, are incredere in ea, dar si eu am gresit mult. Dupa primul set picioarele nu m-au mai ascultat. Jocul meu de picioare nu este la cel mai bun nivel, trebuie sa muncesc mai mult. Sunt bine si nu vreau sa fac o tragedie din aceasta infrangere. Am fost obosita dupa primul meci, nici nu puteam merge. Ieri a fost mai bine si m-am antrenat o ora. Dar caldura ma omoara, deoarece nu m-am obisnuit sa joc in aer liber pe asa caldura. M-a durut capul, m-au durut picioarele si m-au lasat muschii", a spus Halep.

Simona Halep, cap de serie numarul 4 si locul 4 WTA, a fost invinsa cu scorul de 6-3, 6-3, de Kristina Mladenovic (Franta), favorita 28 si pozitia 26 in ierarhia mondiala, in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells (SUA).

Simona Halep a obtinut titlul la Indian Wells in 2015, iar in 2016 a fost eliminata in sferturi. Ea va pierde cel putin o pozitie in clasamentul WTA.

Daca nu va avea probleme fizice, Halep va participa la turneul de la Miami (21 martie - 2 aprilie), tot de categorie Premier Mandatory, unde are de aparat de asemenea un sfert de finala.



News.ro