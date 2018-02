LEGENDA continua! Federer, victorie in finala de la Rotterdam, dupa ce a devenit cel mai varstnic lider mondial din istorie!

Roger Federer conduce tenisul masculin si la 36 de ani!

Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, numarul 1 mondial, a castigat duminica turneul ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.862.925 euro, dupa ce a trecut in finala, in doua seturi, 6-2, 6-2, de bulgarul Grigor Dimitrov, intr-o partida care a durat doar 53 de minute.

In semifinale, Federer trecuse de italianul Andreas Seppi in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), in timp ce Dimitrov a profitat de abandonul belgianului David Goffin in cel de-al doilea set, dupa ce o minge l-a lovit pe acesta in ochi.

Federer a devenit, la 36 de ani si 6 luni, cel mai varstnic jucator care ocupa primul loc in clasamentul mondial al tenisului profesionist masculin. El avea deja doua trofee in palmares la Rotterdam, in 2005 si 2012, duminica intrand in posesia celui de-al 97-lea titlu al carierei sale