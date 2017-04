"Imi pare rau, nu o sa mai fac" Halep si-a cerut scuze dupa incidentul cu Cahill de la Miami

Simona Halep comenteaza incidentul cu Darren Cahill de la Miami.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

"Nu da din cap atunci cand gresesc!", i-a reprosat Halep de pe teren in timpul meciului cu Konta de la Miami. Jucatoarea spune ca regreta momentul si anunta ca e gata sa atace prima victorie din acest an intr-un turneu.



"Din punctul meu de vedere, dialogul nu a fost foarte pozitiv din partea mea. Darren este intotdeauna pozitiv si ma incurajeaza in permanenta, insa eu, dupa cum stiti, sunt un pic negativista. Imi pare rau de ceea ce am facut si voi incerca sa schimb acest lucru. Sper sa nu mai repet, muncesc la asta zi de zi", a spus Halep la revenirea in tara.

Halep spera sa castige un turneul dupa luni de asteptare in sezonul de zgura, suprafata ei favorita. "Sunt foarte bucuroasa, chiar inseamna mult si mi-am dat seama ca pot sa si revin atunci cand sunt jos, asa cum o faceam in trecut. Nivelul de joc este ridicat, trebuie sa mai lucrez la niste chestii si o sa fie bine. Eu sper sa castig un turneu, nu conteaza care. Zgura imi place foarte mult si anul trecut am jucat foarte bine pe zgura. Sper sa o fac si anul acesta", a mai spus Simona.