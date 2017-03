Dezvaluire incredibila facuta de Tiriac in scandalul momentului in tenis cu Maria Sharapova

Ion Tiriac raspunde si el in urma scandalului pornit in tenis, dupa ce Maria Sharapova a primit mai multe Wild Card-uri de participare la turneele importante din Europa.

Sharapova revine in tenis dupa suspendare si participa la turneele de top din Europa fiind invitata de organizatori.

Acesta decizie i-a nemultumit insa pe ceilalti jucatori din tenis care considera ca munca lor este diminuata prin astfel de cadouri.

Ion Tiriac a raspuns la randul sau in acest scandal, dupa ce Sharapova a primit un wild card si din partea turneului de la Madrid, pe care Tiriac il detine.

Acesta spune insa ca nu a fost de acord ca Sharapova sa participe la Madrid, dar decizia finala nu i-a apartinut lui, ci organizatorului, Manuel Santana.

"Solicitarile de wild card au fost adresate catre un numar relevant de turnee, precum Stuttgart, Madrid, Roma si altele. Prima a venit catre mine, in calitate de proprietar al turneului de la Madrid, prin prisma relevantei competitiei. Personal m-am opus propunerii de acordare a unui wild card catre Sharapova. Decizia finala insa nu imi apartine. Organizatorul are dreptul de selectie, nu proprietarul. Manuel Santana este directorul turneului si reprezentantul organizatorului, in masura sa hotarasca aceste aspecte", a declarat Tiriac.