Dezvaluire din lumea "ascunsa" a tenisului. "Una din zece jucatoare din WTA este lesbiana"

Jucatoarea rusa Ekaterina Biskova, care practic este retrasa din circuitul WTA, a dezvaluit intr-un interviu cateva dintre culisele tenisului, inclusiv faptul ca una din zece jucatoare este lesbiana.

Biskova, care a disputat un singur turneu anul trecut, cel de la Sankt Petersburg, a avut cea mai buna clasare in ierarhia WTA in 2005, cand a urcat pana pe locul 69.

''In tenis exista o multime de lesbiene, cred ca una la zece, mai mult sau mai putin. Sunt tot timpul in cautari. Nu-mi pasa cu cine dormi, dar nu intra in intimitatea mea'', a declarat Biskova.

Biskova, care acum da lectii de tenis, a dezvaluit ca a fost contactata pentru a manipula meciuri: ''Am refuzat, dar pentru ca nu am anuntat Unitatea de Integritate a Tenisului am primit o luna de suspendare. Am acceptat pentru ca era mai usor decat sa pierd timp si bani pentru un recurs''