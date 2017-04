Invitatie la mare. Cat costa biletele puse in vanzare azi pentru meciul din Fed Cup, Romania - Marea Britanie

Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare, marti, biletele pentru intalnirea Romania - Marea Britanie, din barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Dupa Cluj si Bucuresti, Fed Cup ajunge, la cererea expresa a Simonei Halep, la Constanta. Pentru partida cu Marea Britanie, Federatia a pastrat tarifele de la precedentele doua meciuri pe care echipa Romaniei le-a jucat in competitia pe echipe din tenisul feminin, cu Germania si Belgia. Pretul unui bilet este de 90 de lei pe zi, dar pe o comanda online pot fi achizitionate cel mult doua bilete pentru fiecare dintre cele doua zile.

Copiii prescolari, dar nu mai mici de 3 ani, au acces gratuit in arena, alaturi de un insotitor adult, detinator al unui bilet valabil.

Romania vine dupa trei infrangeri consecutive in FED Cup, cu Cehia, Germania si Belgia. Ultimul succes al tricolorelor a venit in urma cu exact doi ani, atunci cand Alexandra Dulgheru si Andreea Mitu au jucat excelent in fata Canadei, au reusit surpriza si au dus in premiera Romania in Grupa Mondiala Fed Cup.

Partida de la malul marii se va desfasoara dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele doua meciuri de simplu in ziua de sambata (22 aprilie), urmand ca duminica (23 aprilie) sa se dispute celelalte doua meciuri de simplu si meciul de dublu.