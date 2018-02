Begu va juca impotriva romancei din echipa Canadei! Bianca a venit la Cluj si a fost cucerita de mancarea traditionala romaneasca

Clujenii iau cu asalt sala in care romancele de la tenis se bat cu Canada.

La anul, romancele vor sa castige Fed Cup.

Sorana va juca prima la Cluj, impotriva chinezoaicei din echipa Canadei. Sapte mii de oameni vor fi in sala de la Cluj, chiar daca nu joaca Halep.



"E o onoare sa pot juca in fata atator oameni", a declarat Sorana Cirstea. "Valoare avem, important e sa luam meci cu meci si vom vedea pana in ce faza am putea ajunge", a precizat si Irina Begu.

Begu se va duela cu romanca din Canada. Bianca Andreescu a venit cu parintii si a gustat din toate bunatatile din Cluj.