ACUM Finala masculina de la Roland Garros: Nadal - Wawrinka, scor 6-2; 6-3

16:26

ACUM: Nadal - Wawrinka





- SET NADAL! Wawrinka a rupt racheta de ciuda! Spaniolul e de neclintit in aceasta partida! 6-3

When you're not even looking but you hit an amazing winner...



Un peu de magie ? C'est parti ! #RG17 pic.twitter.com/4bZuEVVTbS