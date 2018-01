A CASTIGAT LUPTA // Marion Bartoli s-a inscris la primul turneu dupa patru ani si jumatate in care s-a luptat cu o boala CIUDATA. Frantuzoaica a trait un calvar

Ajunsa la 33 de ani, Marion Bartoli a trecut prin momente extrem de dificile in ultimii ani. Marele sau succes din cariera, triumful de la Wimbledon din 2013, a fost urmat de anuntul unei retrageri soc venita in urma unor probleme de sanatate. Doar 6 saptamani trecusera de la stabilirea recordului detinut pana atunci de Jana Novotna - cele mai multe aparitii la un turneu de Grand Slam inaintea de castigarea trofeului, 47.

Ultimul meci competitiv al lui Bartoli a avut loc in urma cu 4 ani cand a fost invinsa de Simona Halep la Cincinnati. Dupa retragere s-a ingrasat pentru ca apoi sa sufere din cauza unui virus care a adus-o in pragul anorexiei! Bartoli a dezvaluit ca s-a temut pentru viata ei din cauza virusului care o impiedica sa mai manance.

Acum, Bartoli anunta ca este gata sa revina in tenis!

Marion Bartoli va participa la turneul Tie Break Tens de la Madison Sqare Garden, in martie.

Delighted to announce my first competition since coming out of retirement; the 1st @TieBreakTens tournament to be played in the ???????? Madison Square Garden, 5th March 2018.With @serenawilliams @Venuseswilliams @ElinaSvitolina see you there https://t.co/wSwGkbAoBl #tiebreaktens pic.twitter.com/K8p7ZqW4g7